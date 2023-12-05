Путин впервые приехал на выставку "Россия" на ВДНХ

Президент осмотрел галерею «Достижения России» - футуристичный 166-метровый тоннель, в котором размещена информация об основных достижениях России в разных сферах, побывал в павильоне № 1, где расположилась экспозиция "Движения первых" и президентской платформы "Россия - страна возможностей".