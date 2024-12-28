Возврат инфляции в России к цели в 2026 году может потребовать ужесточения ДКП

С учетом статистических данных, вышедших с октябрьского заседания, и оценки развития ситуации относительно октябрьского прогноза Банка России, участники в ходе декабрьского заседания ЦБ обсудили следующие варианты решения в части уровня ключевой ставки: сохранение ключевой ставки на уровне 21,00% годовых, повышение ключевой ставки на 100 б.
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