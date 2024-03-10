Вяльбе: лыжницу, пострадавшую в массовом завале на Спартакиаде, выпишут 11 марта

Президент Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елена Вяльбе рассказала, что лыжницу, пострадавшую в массовом завале во время масс-старта, который прошел в рамках Спартакиады, выпишут из больницы 11 марта, передает "Спорт-Экспресс".