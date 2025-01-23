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Зарево на десятки километров: «Искандеры» поразили цель в Запорожье, пылает завод, нет света и воды, удары по Украине на сегодня, 23 января

Зарево на десятки километров: «Искандеры» поразили цель в Запорожье, пылает завод, нет света и воды, удары по Украине на сегодня, 23 января

Зарево на десятки километров: «Искандеры» поразили цель в Запорожье, пылает завод, нет света и воды, удары по Украине на сегодня, 23 января Юлия СоколоваДва «Искандера» нанесли удар по цели во временно оккупированном нацистами Запорожье около пяти часов утра 23 января.

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