В честь 80-летия Победы в ВОВ будет запущен проект «Музыка Победы»

В преддверии 80-летия победы в Великой Отечественной войне будет запущен проект «Музыка Победы». Его главная задача — сохранить память о подвиге советских солдат и Великой Победе через музыкальное наследие.
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