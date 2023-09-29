В Оренбурге сотрудники полиции совместно с членом Общественного совета в рамках проекта «Детям о праве» провели встречу с учащимися

В рамках проекта «Детям о праве» на базе МОАУ «Лицей № 5» состоялось мероприятие для учащихся 9 - 10-х классов с участием заместителя начальника отдела участковых уполномоченных полиции и по делам несовершеннолетних МУ МВД России «Оренбургское» Валерии Живайкиной, уполномоченного по правам ребенка в Оренбургской области Анжелики Линьковой и члена Общественного совета при УМВД России по Оренбургской области, вице-президента Адвокатской палаты Оренбургской области Владимира Шевченко.