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SPORT24.ru

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Его считали гением в СССР и уважали на Западе, а он ради победы был готов на все! История о легенде ЦСКА Тарасове

Его считали гением в СССР и уважали на Западе, а он ради победы был готов на все! История о легенде ЦСКА Тарасове

Титулы и трофеи требовали жертв.«У меня не столько фразы Анатолия Тарасова в памяти, сколько взгляд. Глянет из-под бровей так, что сразу приходишь в чувство.

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