Ксения Собчак вчера выразила громкое возмущение принятым в первом чтении законом, запрещающим смену пола в России не по сугубо медицинским показаниям и регулирующим все возможные операции по смене пола по медицинским показаниям в виде лицензирования федеральных клиник.
Значит, правильный закон, надо брать...
Комментарии
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Секушин Леонид
Свободолюбивая предводительница мустангов! В знак протеста сделай себе операцию по превращению в ОНО - будет и вашим и снова вашим!
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13 час.
Aнатолий Райков
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12 час.
НН
Надежда Никитина
Чего возмущается. Она же ЛОШАДЬ.
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32 мин.
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