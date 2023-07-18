Значит, правильный закон, надо брать...

Ксения Собчак вчера выразила громкое возмущение принятым в первом чтении законом, запрещающим смену пола в России не по сугубо медицинским показаниям и регулирующим все возможные операции по смене пола по медицинским показаниям в виде лицензирования федеральных клиник.