На руднике «Уралкалий» в Соликамске взорвался газ Об этом сообщили в пресс-службе компании. Два работника шахты пострадали во время взрыва.
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На руднике «Уралкалий» в Соликамске взорвался газ Об этом сообщили в пресс-службе компании. Два работника шахты пострадали во время взрыва.
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