Запад усилил давление на Китай как главный тыл России в войне с Западом на Украине. Устоит ли Си Цзиньпин или скатится в конъюнктурное сотрудничество с США? Об этом рассуждает обозреватель Pravda.
На пороге войны: откажется ли Китай от России?
Комментарии
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Tania Еременко
И дешевыми ресурсами...
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6 час.
Юрий Белов
По одному с пиндостаном - не справиться ! Только - вместе !
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4 час.
Анфиса Иванова
Во Си показал свою силу - выпер британцев из зала!!! Мои аплодисменты Вам, товарищ Си!!!
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2 час.
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