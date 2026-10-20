Даниил Медведев прокомментировал возвращение в топ-5 рейтинга ATP . – Насколько важно для тебя вновь быть пятой ракеткой мира? И видишь ли ты дальше потенциал, куда можно продвигаться? – Если максимально честно, вообще сейчас неважно, в каком это все получается формате, потому что сезон подходит к концу.