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"России нужно только одно". Лавров сделал Западу интересное предложение

"России нужно только одно". Лавров сделал Западу интересное предложение

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров выступает на Х международном научно-экспертном форуме "Примаковские чтения" в Москве© РИА Новости / Максим Блинов Москва готова к диалогу с недружественными государствами.

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