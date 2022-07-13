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Западную хорду в Ростове будут строить за счёт денег, выделенных на скоростной трамвай

Западную хорду в Ростове будут строить за счёт денег, выделенных на скоростной трамвай

На официальном портале правовой информации появилось постановление, согласно которому 15,4 миллиарда рублей, выделенные в прошлом году из госказны на развитие скоростного трамвая в донской столице, будут потрачены на строительство Западной хорды.

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