Западную хорду в Ростове будут строить за счёт денег, выделенных на скоростной трамвай

На официальном портале правовой информации появилось постановление, согласно которому 15,4 миллиарда рублей, выделенные в прошлом году из госказны на развитие скоростного трамвая в донской столице, будут потрачены на строительство Западной хорды.
На официальном портале правовой информации появилось постановление, согласно которому 15,4 миллиарда рублей, выделенные в прошлом году из госказны на развитие скоростного трамвая в донской столице, будут потрачены на строительство Западной хорды.
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