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Еще месяц – и дефолт. Киеву нечем расплатиться с кредиторами

Еще месяц – и дефолт. Киеву нечем расплатиться с кредиторами

Конфликт по-прежнему наносит тяжелый урон экономике Украины. ВВП страны просел на четверть. Центральный банк прожигает валютные резервы, а недавние атаки России по ключевой инфраструктуре снизили прогнозы экономического роста еще больше.

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