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Время шахмат прошло: простая стратегия РФ позволит изменить правила, навязанные Западом

Время шахмат прошло: простая стратегия РФ позволит изменить правила, навязанные Западом

России следует обратиться к своему ядерному козырю, считает обозреватель издания Strategic Culture. Автор материала, рассуждая на тему отношений РФ и Запада, задался вопросом, зачем европейцы поддерживают военный энтузиазм Соединенных Штатов.

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