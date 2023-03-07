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«Фигуристки Тутберидзе будто инопланетянки». Энергия, напор и в то же время грациозность и хореографичность». Актриса Бугаева о финале Гран-при России

Актриса Маргарита Бугаева оценила произвольные программы в финале Гран-при России. В последние годы Бугаева работает с фигуристами в качестве педагога по актерскому мастерству.

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