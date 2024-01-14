Новая статья: Обзор игрового ноутбука MSI Bravo 15 C7V: вам шашечки или хороший FPS в играх?Связка, состоящая из центрального процессора AMD и графики NVIDIA, хорошо зарекомендовала себя в игровых компьютерах и все чаще встречается как в настольных системах, так и в ноутбуках.
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