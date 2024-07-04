Питьевая вода временно ограничена в некоторых микрорайонах Актау из-за порыва

Согласно данным ГКП «Каспий жылу, су арнасы», 4 июля в связи с порывом будет временно ограничена питьевая вода в следующих микрорайонах: В связи с порывом в 26 микрорайоне отключили питьевое водоснабжение в 27 микрорайоне в домах– №53, 54, 57, с 71 по 76, здание «Яссауи», автомойка, детский сад «Бакыт».
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии