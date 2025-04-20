В Орловской области 13 хозяйств получат субсидии на поддержку племенного животноводства

Губернатор Клычков утвердил перечень племенных хозяйств для предоставления субсидии на поддержку племенного животноводства на содержание племенного маточного поголовья сельскохозяйственных животных в 2025 году.
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