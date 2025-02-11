Радимов угадал точный счет в матче «Сити» – «Реал». На 3:2 в пользу мадридцев давали коэффициент 24.00

Владислав Радимов сделал верный прогноз на точный счет в матче «Ман Сити» – «Реал» (2:3). Перед игрой экс-игрок «Зенита» дал три прогноза на первый стыковой матч ЛЧ – все сыграли: Точный счет 2:3 (коэффициент – 24.
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