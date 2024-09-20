Из Поморья на экспорт отправлено более 2,7 тысяч тонн морепродуктов

Такие данные с начала 2024 года приводит Североморское межрегиональное управление РоссельхознадзораТак, с первого января ведомство осуществило контроль и отправку на экспорт 2769,5 тонн морепродукции мороженой из Архангельской области; из них филе трески и пикши — 64,3 тонн, трески мороженой — 835,3 тонн, краба камчатского и краба-стригуна опилио — 1869,9 тонн.