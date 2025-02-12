Каждый день – это победа: россиянка рассказала, каково жить без важного органа

МОСКВА, 12 февраля, ФедералПресс. Евгения Таран в беседе с Life.ru поделилась своей невероятной историей о том, каково это – жить без желудка и как ей удается сохранять оптимизм даже в самых сложных обстоятельствах.
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