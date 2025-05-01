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Бойцы ВС РФ атаковали пункт управления ВСУ боеприпасом типа «колокольчик»

Бойцы ВС РФ атаковали пункт управления ВСУ боеприпасом типа «колокольчик»

Расчет беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) 205-й отдельной гвардейской мотострелковой бригады, которая входит в состав российской группировки войск «Днепр», нанес удар по командному пункту украинских беспилотников, применив усовершенствованный боеприпас типа «колокольчик».

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