Мерц заявил о планах добиться независимости Германии от США

Кандидат в канцлеры Германии от лидирующего на выборах блока Христианско-демократического и Христианско-социального союзов (ХДС/ХСС)Фридрих Мерц заявил, что собирается добиться независимости Германии от США.
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