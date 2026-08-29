🔥Спасатели продолжают тушить крупный лесной пожар в горах Ялты На месте прогнозируется северо-восточный ветер с порывами до 20 метров в секунду и 5 класс пожарной опасности, сообщили в ГУ МЧС России по Крыму.
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