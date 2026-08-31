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Новости Брянска

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В Брянске и области с 31 августа плановые отключения электроэнергии

В Брянске и области с 31 августа плановые отключения электроэнергии

Причина — профилактические и ремонтные работы на сетях.С 31 августа по 6 сентября в Брянске и районах области пройдут плановые ограничения электроснабжения.

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