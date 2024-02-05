Новая партия шагает на выход с пустыми карманами. Россия снова мастерски изгоняет предателей из творческой элиты

ТН Татьяна Недогреева А у кого ,конкретно, что- уже конфисковали? Или дальше болтовни ничего не движется? Почему банк позволял переводить миллионы из страны? Даже никакого лимита не установили. Вот вопрос, на который каждому очевиден ответ. Делились миллионами или разрешали вывод средств из страны для ее ослабления на радость врагу.

Руслан Техажев Очередное замыливание глаз. Для страны найдут новых писателей и певцов. Но это будут не те, кто сейчас на передовой, а очередные жополизы. Только такие и ко двору власти.