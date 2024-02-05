ГЕОПОЛИТИКА ЦИВИЛИЗАЦИЙ Здравствуй, дорогая Русская Цивилизация. Темпы чисток творческой среды откровенно радуют.
Новая партия шагает на выход с пустыми карманами. Россия снова мастерски изгоняет предателей из творческой элиты
Комментарии
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ТН
Татьяна Недогреева
А у кого ,конкретно, что- уже конфисковали? Или дальше болтовни ничего не движется? Почему банк позволял переводить миллионы из страны? Даже никакого лимита не установили. Вот вопрос, на который каждому очевиден ответ. Делились миллионами или разрешали вывод средств из страны для ее ослабления на радость врагу.
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5 час.
Руслан Техажев
Очередное замыливание глаз. Для страны найдут новых писателей и певцов. Но это будут не те, кто сейчас на передовой, а очередные жополизы. Только такие и ко двору власти.
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5 час.
Лариса Фомичева
А ничего удивительного тут и нет.Наша творческая интеллигенция всегда была продажной.Их голубая мечта-это сидеть где-нибудь в Италии,в кафе,ножка на ножку,потивать кофеёк,и рассуждать-рассуждать о судьбах мира.Не забывая упомянуть про варварскую Россию-это уже само собой.
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1 час.
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