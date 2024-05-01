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Журнал о бизнесе и инвестициях

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Сенат США одобрил запрет на импорт российского обогащенного урана

Сенат США одобрил запрет на импорт российского обогащенного урана до конца 2040 года. Сейчас на долю России приходится почти четверть обогащенного урана, используемого в качестве топлива на американских АЭС, что делает ее иностранным поставщиком №1.

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