Сенат США одобрил запрет на импорт российского обогащенного урана до конца 2040 года. Сейчас на долю России приходится почти четверть обогащенного урана, используемого в качестве топлива на американских АЭС, что делает ее иностранным поставщиком №1.
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