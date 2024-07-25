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Царьград

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Президент Белоруссии прилетел в Россию для участия в переговорах

Президент Белоруссии прилетел в Россию для участия в переговорах

Александр Лукашенко направился с рабочим визитом в Российскую Федерацию.Пресс-служба главы Белоруссии сообщила о том, что Александр Лукашенко направился в Россию для переговоров на высшем уровне.

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