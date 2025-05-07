Песьяков не разрешил жене выложить в соцсети откровенное фото: «Дура что ли?»

Ксения Песьякова, супруга российского вратаря «Крыльев Советов» Сергея Песьякова, в шоу « Жены футболистовКсения Песьякова, супруга российского вратаря «Крыльев Советов» Сергея Песьякова, в шоу «Жены футболистов» на канале «Коммент.
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