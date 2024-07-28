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Царьград

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Во Владимирской области выявили 23 поддельные купюры

Во Владимирской области выявили 23 поддельные купюры

Фальшивомонетчики отдают предпочтение купюрам номиналом 5000 рублей.В течение квартала во Владимирской области выявили 23 поддельных купюры и две фальшивых монеты, что на 14 процентов меньше, чем годом ранее.

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