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9–12 сентября — V Международная конференция «Умные и устойчивые города»

9–12 сентября — V Международная конференция «Умные и устойчивые города»

Фото: mos.ru В Москве с 9 по 12 сентября пройдет V Международная конференция «Умные и устойчивые города» (Smart and Sustainable Cities, SSC 2026).

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