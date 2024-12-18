Тренер хоккейной команды рассказал о помощи спортсменов при крушении поезда

Тренер детско-юношеской хоккейной команды «Арктика» 18 декабря рассказал «Известиям», как хоккеисты, которые направлялись на соревнования в Вологодскую область через Санкт-Петербург, помогали пострадавшим при крушении поезда в Кандалашском районе Мурманской области.