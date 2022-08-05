БАЗА 211- ВОЕННАЯ ИСТОРИЯ

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«Максим» не вышел на связь. Как полтора десятка партизан остановили дивизию «Викинг»

«Максим» не вышел на связь. Как полтора десятка партизан остановили дивизию «Викинг»

29 ноября 1942 года «Максим» получил радиограмму из астраханского штаба. Диверсанты узнали, что в Сталинграде окружена 6-я армия Паулюса, и Вермахт, желая спасти положение, перебрасывает к ней на прорыв полк «Нордланд» с Кавказского направления.

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