«Максим» не вышел на связь. Как полтора десятка партизан остановили дивизию «Викинг»

29 ноября 1942 года «Максим» получил радиограмму из астраханского штаба. Диверсанты узнали, что в Сталинграде окружена 6-я армия Паулюса, и Вермахт, желая спасти положение, перебрасывает к ней на прорыв полк «Нордланд» с Кавказского направления.