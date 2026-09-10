ОАК подписала соглашения на поставку 105 самолётов Ил-114-300 в Индию

Объединённая авиастроительная корпорация (ОАК), входящая в структуру Ростех, заключила рамочные соглашения с индийскими авиакомпаниями на поставку 105 региональных турбовинтовых самолётов Ил-114-300.
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