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Регионы России

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ОАК подписала соглашения на поставку 105 самолётов Ил-114-300 в Индию

ОАК подписала соглашения на поставку 105 самолётов Ил-114-300 в Индию

Объединённая авиастроительная корпорация (ОАК), входящая в структуру Ростех, заключила рамочные соглашения с индийскими авиакомпаниями на поставку 105 региональных турбовинтовых самолётов Ил-114-300.

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