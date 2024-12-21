В Туле эк-судья Григорий Лось попросился вместо тюрьмы на СВО

Напомним, 41-летний Григорий Лось обвиняется в покушении на мошенничество. В ходе расследования выяснилось, что в апреле 2021 года судья через своего знакомого, выступившего посредником в переговорах и в последующем в передаче денег, ввел в заблуждение представителя юрлица о возможности решения им вопроса по вынесению судебного решения в пользу представляемой представителем коммерческой организации.