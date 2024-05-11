Российские крестьяне используют ИИ против сорняков. Это часть программы по импортозамещению

Несколько систем по управлению посевами разрабатываются в рамках программы по импортозамещению ПО в сфере растениеводстваВ рамках программы по импортозамещению программного обеспечения для агросектора российские разработчики анонсировали внедрение передовых IT-систем для управления сельскохозяйственными посевами.
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