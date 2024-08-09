Зверь-машину из генеральской «Волги» показали новосибирцам бойцы СВО

В эпоху СССР ГАЗ-3102 «Волга» была самой узнаваемой машиной. Флагман Горьковского автомобильного завода особенно полюбили люди в чинах, из-за чего авто в народе называли бугровозом или генеральской «Волгой».
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