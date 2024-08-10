В Селивановском районе обнаружили стаю одичавших собак

Во Владимирской области обнаружили бездомных собак в чаще леса. Собаки не просто голодные, как сообщают госохотинспекторы, они разрушают экосисемы своим поведением, двут дикх животных, удовлетворяя инстинкты, а потом бросают мертвые туши.