В Селивановском районе обнаружили стаю одичавших собак

Во Владимирской области обнаружили бездомных собак в чаще леса. Собаки не просто голодные, как сообщают госохотинспекторы, они разрушают экосисемы своим поведением, двут дикх животных, удовлетворяя инстинкты, а потом бросают мертвые туши.
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