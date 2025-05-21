Первые слова Игоря Никитина после второго чемпионства в карьере.Главный тренер «Локомотива» Игорь Никитин подвел итоги победного сезона и прокомментировал выигрыш финальной серии розыгрыша Кубка Гагарина-2025.
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