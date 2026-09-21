Лекция «Очей очарованье: осенние сюжеты в классической музыке»

Осень на протяжении многих веков оставалась одним из самых выразительных образов в искусстве. Меняющийся свет, движение природы от яркости к тишине, ощущение перемен находили отражение в стихах, картинах и музыкальных произведениях.
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