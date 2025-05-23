На продажу выставили особняк главного бунтаря Голливуда

На продажу выставили бывший дом легендарного голливудского актера Джеймса Дина. Нью-йоркский особняк эпохи «позолоченного века» оценили в 6,25 миллиона долларов (498 миллионов рублей), пишет New York Post (NYP).
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