Путин поздравил Кондратьева и тренера «Краснодара» с победой в РПЛ

Президент России Владимир Путин лично поздравил с победой футбольного клуба «Краснодар» в чемпионате страны губернатора Краснодарского края Вениамина Кондратьева и главного тренера команды Мурада Мусаева.
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