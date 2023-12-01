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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Траньков ответил на комментарий «У Веры были шикарные выбросы»: «Ага, точно. Как мой плевок примерно»

Траньков ответил на комментарий «У Веры были шикарные выбросы»: «Ага, точно. Как мой плевок примерно»

Ранее экс-фигуристка Вера Базарова, выступавшая в паре с Юрием Ларионовым, высказалась о работе Александры Бойковой и Дмитрия Козловского с новыми тренерами: «Ребята никак не могут показать чистые прокаты, чего ранее не наблюдалось.

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