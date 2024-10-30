Небензя пригласил постпреда Британии приехать в Россию

Постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя пригласил постпреда Великобритании Барбару Вудворд, назвавшую Россию обедневшей, посетить страну и самой увидеть, насколько ее высказывания противоречат реальной картине.
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