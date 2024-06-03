Президент Филиппин Фердинанд Маркос заявил Владимиру Зеленскому, что решение конфликта на Украине должно устраивать не только Киев, но и весь остальной мир.
Президент Филиппин поставил Зеленского на место
Комментарии
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Eduard
Украина насала вообзе всё,напомните им это.И Майдан и боинг и Одессу,и АТО !
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13 час.
Eduard
Все знают,что почемунто на территорию Украины претендует Европа,для чего Майдан и был проведен!
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13 час.
Eduard
После сбитого боинга им вообзе помогать не должны никто!
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13 час.
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