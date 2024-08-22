Эксперт оценил смену бренда Leroy Merlin в России

Специалист уверен, что компания не утратит популярность Магазины Leroy Merlin изменили бренд, но система обслуживания и сама команда из-за этого популярности не потеряют, рассказал РИАМО генеральный директор Motive agency&production Сергей Житинец.
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