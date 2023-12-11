Вступил в силу закон об изъятии загранпаспортов у невыездных россиян

С 11 декабря 2023 года в России начал действовать принятый летом закон о «едином перечне оснований недействительности паспортов», обязывающий граждан сдавать загранпаспорта через пять дней после уведомления о запрете выезда из страны.
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