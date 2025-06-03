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"Летнее наступление": Россия начала критически важное сражение за Часов Яр

"Летнее наступление": Россия начала критически важное сражение за Часов Яр

Наступление ВС РФ активизировалось возле Часового Яра в Донецкой области. Россияне продвинулись возле самого города и в сторону села Марково, а также в районе Отрадного и в Андреевке — недалеко от села Богатырь на Новопавловском направлении.

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