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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Словацкий форвард Регенда может перейти в клуб КХЛ. Он набрал 10 очков в 24 матчах за «Сан-Хосе» в прошлом сезоне НХЛ

26-летний нападающий Павол Регенда может перейти в один из клубов КХЛ . Об этом сообщил журналист «Спорт-Экспресса» Артур Хайруллин.

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